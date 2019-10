Der Herbst ist da, und damit ist wieder Zeit für Veranstaltungen in der "Lernwerkstatt Frieden" des Friedensmuseums. Am Freitag, 25. Oktober, gibt es mit "Goldzombies" ein Gastspiel des Landestheaters für Jugendliche ab zwölf Jahren (Veranstaltung gemeinsam mit der Jugendpflege Meeder). Die "Reise in ein neues Leben", eine Lesung des Schauspielers Thomas Straus über die Schrecken deutscher Flüchtlinge um das Jahr 1750 bei ihrer Auswanderung nach Amerika, findet am Sonntag, 27. Oktober, ab 15 Uhr statt. "Coburger Autorinnen und Autoren gegen rechts" lesen am Samstag. 9. November, zum Jahrestag der Reichspogromnacht. Der Erlös dient gemeinnützigen Zwecken. red