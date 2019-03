Gastronomen bestätigen Georg Hötzelein als BHG-Kreisvorsitzenden

Bilanz zog der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband im Kreis Forchheim in seiner Jahreshauptversammlung, in der auch Vorstandswahlen durchgeführt wurden. Kreisvorsitzender bleibt Georg Hötzelein, Stellvertreter Heinrich Schmitt aus Bärnfels und Hans Richter aus Hagenbach. Schriftführerin bleibt Elisabeth Pfister aus Weigelshofen und Jutta Schrüfer aus Pinzberg kümmert sich um die Kasse. Revisoren sind Thomas Ritter, Susanne Lutter und Manfred Bischof. Als Bezirksdelegierte wurden Georg Hötzelein, Heinrich Schmitt, Andrea Luger und Hans Richter bestimmt. Als Landesdelegierte treten Georg Hötzelein, Heinrich Schmitt und Hans Richter an.

Landrat Hermann Ulm äußerte Hochachtung für die tägliche Arbeit in der Gastronomie, bei der Arbeitszeit, Personaleinsatz und Dokumentation ernste Herausforderungen darstellen. Diese Entwicklung habe auch Auswirkungen auf den Tourismus.

Die Fränkische Schweiz sei eine wunderschöne Gegend. "Aber wohin geht die Reise?", fragte BHG-Kreisvorsitzender Hötzelein. Für Touristen seien Ruhetage, vor allem montags und dienstags ein Problem.

"Die zweitgrößte Tiefgarage im Landkreis steht in Regensberg" sagte Bürgermeister Georg Ochs. Mit Verweis auf Weingarts zeigte Ochs, dass es auch besser gehen könne. Dort floriere die Gastwirtschaft und es gebe wieder ein richtiges Ortszentrum.

Kreisvorsitzender Hötzelein warf nochmals einen Blick zurück auf die zahlreichen Ereignisse des abgelaufenen Jahres. Ein ganz besonderes Ereignis war die zweite Wirtewallfahrt von Schnaid zum Kreuzberg unter der Patenschaft von Landrat Hermann Ulm. Hötzelein lud schon jetzt ein zum nächsten Gastrofrühling am 29. April 2019 in München ein, die Wirtewallfahrt ist am 1. Montag im Juli und das Treffen auf dem Schwanenkeller am 26. Juli.

Hötzelein verwies er auf das geänderte Einkaufsverhalten der jungen Generation unter geänderten Voraussetzungen. Dazu referierte auch Einkaufsdienstleiter Felix Raufeisen von der Pro-Order GmbH. Die Organisation für modernes Beschaffungsmanagement in der Hotellerie und Gastronomie existiert seit rund neun Monaten und hat als Zielgruppe auch "kleinere" Gastronomen. 51 000 Titel und 90 Lieferanten sind gelistet und wollen gepflegt sein. 140 Betriebe haben sich als Mitglieder angeschlossen.

Klaudius Zogalla, Energiesystemberater der Drachen-Propangas GmbH wies auf Flüssiggas als Alternative zu Heizöl und Erdgas hin. Bezirksgeschäftsführer Günther Elfert analysierte die Entwicklung des Tourismus in Oberfranken. gal