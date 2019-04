Gasthof: Nachnutzung oder Abriss?

Am Dienstag, 9. April, 18 Uhr, findet im Rathaus Eggolsheim eine Sitzung des Marktgemeinderates mit folgender Tagesordnung statt: Vorstellung der Entwurfsplanung zur Sanierung des Oberflächenwasserkanals in Drügendorf; Antrag des Fränkische-Schweiz-Vereins auf Bezuschussung der Restaurierung des Bildstockes in Weigelshofen; Diskussion zu möglicher Nachnutzung beziehungsweise Abriss Gasthof Eismann Kauernhofen; Abschluss einer Kostenvereinbarung für den Ausbau der Bamberger Straße ab der ehemaligen Schule bis zum Rinniggraben mit der Teilnehmergemeinschaft Neuses. red