Gasthof-Einbrecher sitzt hinter Gittern

pol



Mitte Januar brach ein zunächst Unbekannter in einen Gasthof in Nedensdorf ein, beschädigte ein Fenster und entwendete etwa 3500 Euro. Ermittler der Polizeiinspektion Lichtenfels machten den Einbrecher nun anhand eines DNA-Treffers dingfest. Es handelt sich um einen 51-jährigen Kroaten, der wegen ähnlicher Delikte in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt.