Gastfamilien gesucht

In den eigenen vier Wänden eine neue Kultur entdecken - diese Erfahrung können ab Februar auch Familien aus dem Landkreis Kulmbach machen. Darauf weist das Landratsamt Kulmbach hin. Mit der gemeinnützigen Organisation "AFS Interkulturelle Begegnungen" würden jährlich etwa 700 Schüler aus rund 50 Ländern verreisen. Die Jugendlichen kämen für ein halbes oder ganzes Jahr nach Deutschland, um hier den Alltag zu erleben, die Sprache zu erlernen und neue Eindrücke zu sammeln. Durch die Aufnahme eines internationalen Gastkindes könne das eigene Familienleben bereichert werden - ein freies Bett, ein Platz am Tisch und ein offenes Herz genügten. Die AFS-Geschäftsstelle in Hamburg und ein aktives Netzwerk ehrenamtlich Engagierter bereiten alle Beteiligten auf den Austausch vor und begleiten sie während des Aufenthalts. Es gibt die Möglichkeit, ein Gastkind ab sechs Wochen und bis zu einem Schuljahr aufzunehmen. Interessierte, die ihr Zuhause für ein Gastkind öffnen möchten, können sich laut Landratsamt unter www.afs.de/gastfamilie erkundigen oder direkt an die AFS wenden: Telefonnummer 040/399222-90 oder E-Mail: gastfamilie@afs.de. red