Gastfamilie wird gesucht

red



Ein 28-jähriger Lehrer aus Tansania sucht ab September dringend eine Gastfamilie in Kronach . Im Rahmen des Austausch-Programms des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)wird er bis Juli 2019 im Kulturzentrum Struwwelpeter arbeiten, ihm fehlt nur noch die Unterkunft. Gesucht wird eine Familie, ein Paar oder eine Einzelperson, die dem jungen Erwachsenen ein Zimmer zur Verfügung stellt, ihn am täglichen Leben teilhaben lässt und Fragen zu Alltag, Kultur und Zusammenleben in Deutschland beantwortet.Er spricht fließend Englisch und wird in Tansania und im August in Deutschland durch Sprach- und Integrationskurse auf das Leben und Arbeiten in Deutschland vorbereitet. Die Gastfamilie bekommt natürlich eine Aufwandsentschädigung für Miete und Nebenkosten. Interessierte können sich an das BDKJ-Referat Weltfreiwilligendienst wenden unter Telefon 0951/2960688 oder per E-Mail an weltwaerts@bdkj-bamberg.de.