Gasteltern für Schüler aus den USA gesucht

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm bringt amerikanische Schüler nach Coburg. Aus Utah, Minnesota, Texas, Colorado und Nebraska kommen 50 junge Amerikaner als Stipendiaten des Deutschen Bundestages nach Deutschland. Ab September gehen sie hier für zehn Monate zur Schule und wollen auch das Familienleben in Deutschland kennenlernen. Betreut werden die 15- bis 18-Jährigen vom gemeinnützigen Austauschverein Partnership International. Der Verein sucht nun in Coburg noch Gasteltern.Als Gastfamilie willkommen sind neben Familien mit Kindern auch Alleinerziehende, (Ehe- )Paare ohne Kinder oder Rentner. Die Aufnahme eines amerikanischen Jugendlichen ist laut dem Verein für drei, fünf oder zehn Monate möglich. Mehr Informationen geben die Mitarbeiter von Partnership International unter Telefon 0221/9139733 oder per E-Mail an office@partnership.de. red