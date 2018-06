Gast bedroht und Rauschgift mitgeführt

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr erhielt die Polizei Kronach eine Mitteilung, dass ein Mann in einem Lokal in der Rodacher Straße einen anderen Gast bedroht habe. Nach ersten Mitteilungen wurde eine Waffe vors Gesicht gehalten, bzw. vermutet, dass eine Waffe mitgeführt wurde. Im Rahmen der Fahndung konnte der 25-jährige Tatverdächtige an der Hammermühle festgenommen werden. Kurz vor der Festnahme versuchte er zwei Druckverschlusstütchen loszuwerdenund warf sie ins Gebüsch. In den Tütchen befand sich eine geringe Menge Crystal und Cannabis. Eine Waffe konnte nicht gefunden werden.