Gasleck am Marktplatz

Bei Tiefbauarbeiten wurde am Freitagvormittag in Hallstadt eine Gasleitung beschädigt. Umgehend seien 30 Einsatzkräfte sowie Mitarbeiter der Stadtwerke Bamberg, die für die Gasversorgung im Hallstadter Stadtgebiet zuständig sind, vor Ort gewesen, hieß es am Nachmittag aus dem Rathaus. Neben den beiden Feuerwehren aus Hallstadt und Dörfleins seien auch die Freiwillige Feuerwehr Scheßlitz, Rettungskräfte, Polizei und die Führungskräfte des Landkreises zum Marktplatz gekommen. Die Feuerwehren sperrten den Bereich rund um den Marktplatz großräumig ab und evakuierten zur Vorsicht das Rathaus sowie die umliegenden Gebäude."Das Gasleck war hörbar und in unmittelbarere Nähe zur Austrittsstelle auch messbar", teilte eine Sprecherin mit. Das sofortige Abdichten sei aufgrund der Baustellensituation nicht möglich gewesen. Deshalb hätten sich Feuerwehr und Stadtwerke entschieden, die beschädigte Gasleitung weiter freizulegen. Dann konnte das Leck mit Spezialwerkzeugen abgedichtet und der Gasaustritt gestoppt werden. Rund eineinhalb Stunden später wurden die Evakuierungen wieder aufgehoben. "Wie bedanken uns für den vorbildlichen, schnellen Einsatz bei allen Helfern", sagte Zweiter Bürgermeister Ludwig Wolf.