Gasflaschen aus Wohnwagen gestohlen

Am Hinteranger in Buckenhofen sind in der Zeit von Neujahr bis zum Mittwoch, 22. Januar, an einem abgestellten Wohnwagen der Gasflaschenbehälter aufgebrochen und zwei Gasflaschen entwendet worden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 091919/70900.