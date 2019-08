Gasaustritt: Gemeinschaftsunterkunft wird evakuiert

Wegen eines Gasaustritts ist die Herzogenauracher Feuerwehr am Donnerstagvormittag in die Gemeinschaftsunterkunft Eichenmühlgasse in Herzogenaurach gerufen worden. Wie der Pressesprecher der Kreisbrandinspektion Sebastian Weber mitteilt, wurde bei Gartenarbeiten eine Propangasleitung beschädigt.

Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde der Gasgeruch bestätigt und gemessen. Das angrenzende Gebäude wurde sofort evakuiert, um sämtliche Personen in Sicherheit zu bringen. Rasch konnte die Feuerwehr das ausströmende Propangas stoppen, indem das Absperrorgan des Gastanks geschlossen wurde. Propangas ist schwerer als Luft, weshalb sich die Konzentration eher am Boden verteilt. Die Sicherstellung des Brandschutzes sowie der Einsatz unter schwerem Atemschutz in unmittelbarer Nähe ist hierbei vonnöten. Nach kurzer Zeit konnte keine explosionsfähige Konzentration mehr festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Für das Leck an der Leitung muss eine Installationsfirma hinzugezogen werden. red