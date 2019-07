Gas- und Bremspedal verwechselt: Unfall

Eine Verletzte und 3000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag früh. Eine junge Toyota-Fahrerin hatte beim Ausparken aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand gegen 3.40 Uhr in der Thüringer Straße das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt, fuhr quer über die Straße und prallte gegen die Gartenmauer eines gegenüberliegenden Anwesens. Dabei wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt. Die Beifahrerin wurde am rechten Knie verletzt und zur Behandlung in ein Kissinger Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. pol