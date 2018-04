Gas-Tankstelle hat sich bewährt, ist aber noch lange nicht ausgelastet

Beim 15. Treffen der Alt-Stadträte konnte deren Organisator Norbert Paulus

im Hof der Stadtwerke Bad Kissingen 17 Alt-Stadträte/-innen begrüßen.

Anschließend führte der Geschäftsführer der Kissinger Stadtwerke GmbH, Manfred Zimmer, etwa eineinhalb Stunden lang durch die Neubauten der Stadtwerke.



Schneller als gedacht

Am Anfang erregte das Vorfahren eines Autofahrers an der Gas-Tankstelle besonderes Interesse, wobei die Teilnehmer mit Staunen feststellten, dass der Tankvorgang gar nicht so lang dauerte, wie oft erzählt wird.

Geschäftsführer Zimmer erklärte, dass sich die neue Gas-Tankstelle schon bewährt habe, aber noch lange nicht ausgelastet sei, obwohl der Gaspreis weit unter dem Spritpreis liegt. Dies kann an dem dünnen Netz der Gas-Tankstellen liegen. Jedes Fahrzeug habe allerdings einen Zusatz-Tank mit 20 Liter Benzin, um im Notfall auch ohne Gas weiterfahren zu können.



Giftiger Boden, schöne Früchte

Beim Rundgang durch die Außenanlagen erzählte Geschäftsführer Zimmer die fast makabre Geschichte von dem ehemaligen Gaswerk, deren zwei Gasometer um 1970 abgebrochen worden waren.

Das Gelände entlang der Umgehungsstraße bis zur Bahnüberführung wurde dann mit Obstbäumen bepflanzt, deren Früchte optisch als besonders attraktiv galten.

Beim Aushub des Geländes für den Neubau stellte man eine erschreckende Verunreinigung des Untergrundes fest. Vermutlich hatten die anorganischen Gifte im Untergrund durch ihre Ausdünstungen dafür gesorgt, dass sich auf dem Obstgelände keine Schädlinge halten konnten. Die Untergrundentsorgung hat den Stadtwerken sehr viel Geld gekostet.



Optimal untergebracht

Beim Rundgang durch die Büros und Werkstätten konnten die ehemaligen Stadträte feststellen, dass die Stadtwerke, deren Wirkungskreis inzwischen über den Stadtbereich hinausgeht, optimal untergebracht sind.

Das nächste Treffen der Alt-Stadträte und -Stadträtinnen findet am Mittwoch, 4. Juli statt. Der Treffpunkt wird noch rechzeitig bekanntgegeben.

Werner Eberth