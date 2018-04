Gartler treffen sich

Der Verein für Gartenkultur und Landespflege Elfershausen hat am Mittwoch, 11. April, seine Jahreshauptversammlung im Gasthof

"Zum Stern" in Elfershausen. Beginn ist um 19 Uhr. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung bietet der Verein um 19.45 Uhr noch einen Vortrag zum Thema "Kompost im Garten" an. sek