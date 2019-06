Gartler sind stark engagiert

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Steinberg hielt Rückblick auf ein ereignisreiches Vereinsjahr. Die Pflanzen-Tauschbörse, das Schmücken des Gotteshauses an Erntedank und nicht zuletzt die traditionelle Schulbaum-Aktion - jedes Jahr zeigen die Steinberger Gartler großen Einsatz für die Landschaftspflege sowie Verschönerung des Steinberger Ortsbildes, derzeit bei der Gestaltung der Grünfläche am Parkplatz in der Hofwiese.

Der Vorsitzende Peter Mastalerz berichtete bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Zum Frack", dass die Mitgliederanzahl erneut um sieben Neuzugängen auf stolze 208 Mitglieder stieg. Der Fokus wurde insbesondere auf das Aufhübschen beziehungsweise die Umgestaltung des Vereinsgeländes in der Weinbergstraße gelegt. Im vergangenen Jahr wurde im Eingangsbereich eine zusätzliche Überdachung angebracht sowie der Hüttenanbau in Angriff genommen. "Tierische Bewohner" können sich über ein großes Insektenhotel freuen. Auf großen Zuspruch stießen die in den Jahren 2018 beziehungsweise 2019 durchgeführten Baumschnittkurse.

Aber auch sonst brachten sich die Gartler tatkräftig ins Ortsgeschehen ein - so bei der Pflege der beiden Ortseingänge. Auch heuer stehen weitere gemeinnützige Arbeiten an, so die Gestaltung der Grünfläche am Parkplatz Hofwiese mit Pflasterung, Aufstellen einer überdachten Sitzgruppe als Rastmöglichkeit sowie Errichtung eines kleinen Zierbrunnens aus verkleideten Schachtringen in der Mitte der Kreisfläche. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten mit rund 5000 Euro. Die "Hütten-Wochen" sind vom 22. August bis 12. September. Die Pflanzen-Tauschbörse und die Schulbaumaktion sind für den 14. September vorgesehen.

Einstimmig wurde Peter Mastalerz bei der Wahl als 1. Vorsitzender bestätigt. Ihm zur Seite steht als Stellvertreter Klaus Sesselmann als Nachfolger von Sebastian Töpfer sowie als neuer Schriftführer Reinhard Müller, der in die Fußstapfen von Stefan Bauer tritt. DieWahlergebnisse: 1. Vorsitzender: Peter Mastalerz, 2. Vorsitzender: Klaus Sesselmann (neu), Kassier: Jochen Gleich, Schriftführer: Reinhard Müller (neu), Kassenprüfer: Otto Baierlipp, Hilmar Neder, Beisitzer: Georg Sesselmann, Mark Welscher, Karin Zapf sowie - alle neu - Rainer Fischer, Carmen Sesselmann, Torsten Schülein.

Heike Schülein