Gartler mit vielen Aktivitäten

Ihre Feuertaufe hat die neue Führungsriege des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) bestanden, denn im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Aktivitäten und Angebote. Vorsitzende Monja Hofmann rief diese in ihrem ersten Bericht als Vorsitzende ins Gedächtnis. Über das Jahr erstreckten sich interessante Vorträge aus unterschiedlichen Themenbereichen, so dass für jeden etwas dabei war. Ferner wurden am Spielplatz "An der Wiede" zum Tag des Baumes zwei Platanen gepflanzt. Eine gute Beteiligung verzeichneten die Wanderungen. Die Kirchweih bereicherten die Mitglieder mit einem Stand im Zimmleshof. Es wurden Kürbisse prämiert und ein Kinderflohmarkt abgehalten. Die Erwachsenen konnten sich an der Pflanzentauschaktion oder einem Rätsel beteiligen. Mit interessierten Mädchen und Jungen wurden im Rahmen des Jugendprogramms Trittplatten gegossen und verziert.

Für heuer kündigte Hofmann an, dass fürs Kürbiszüchten vom Verein kostenlos Pflanzen, die eine Gärtnerei zur Verfügung gestellt habe, an Kinder und Jugendliche verteilt würden. Es lägen bereits 52 Anmeldungen vor.

Wie Stellvertretender Kreisvorsitzender Reiner Brückner erklärte, erhalte der OGV einen Klimabaum, für den ein Standort gesucht werden könne.

Die Ehrungen

Mit der silbernen Ehrennadel des Bezirksverbandes wurden für 25-jährige Treue Helga Kasper, Siegbert Eyrich und Michaela Martin geehrt. In Gold erhielten diese vom Landesverband für 40-jährige Treue Claudio Cucinelli, Dieter Günther und Ilse Eyrich. Die Ehrennadel in Gold mit Kranz bekam Lothar Gäbel. Er trat vor 50 Jahren ein.

Für sein 30-jähriges Wirken im Vorstand wurde der ehemalige Vorsitzende Wigand Diesel zum Ehrenmitglied ernannt. ake