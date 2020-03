Gartler geben eine Spende

Die Vorsitzende des Gartenbauvereins Unterzettlitz, Sabine Wolfram, eröffnete die Hauptversammlung im Feuerwehrhaus. Das 50-jährige Bestehen des Vereins, das am 19. Mai 2019 gebührend gefeiert wurde, stand beim Jahresrückblick im Vordergrund.

Den Bericht der Jugendgruppe "Flotte Bienen" stellte Sonja Lorber vor. Als geplante Aktivitäten für dieses Jahr nannte sie unter anderem die Osternestsuche, das Lindenfest am 18. Juli, eine Fackelwanderung und eine Fahrt zu Weinbergen.

Der Dorfweiher soll heuer erneuert werden. Dabei hofft der Gartenbauverein auf viele fleißige Helfer.

Für soziale Projekte

Das Dorfsingen wurde am 29. Dezember 2019 durch den Kinderchor "Happy Smile" unter der Leitung von Marita Koch begleitet. Die Besucher spendeten 300 Euro. Dieser Betrag wurde durch Vorsitzende Wolfram an Marita Koch in Form eines Schecks übergeben.

Der Chor möchte sich mit dem Betrag des Schecks an gemeinnützigen sozialen Projekten beteiligen und den vollen Betrag dafür spenden. Auch heuer tritt der Chor bei der Dorfweihnacht auf. red