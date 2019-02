Gartler als Vorzeigeverein mit vielen Aktivitäten gewürdigt

Der 224 Mitglieder starke Obst- und Gartenbauverein Stockheim-Wolfersdorf blickte bei der gut besuchten Hauptversammlung im katholischen Pfarrheim auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Während Vorstandsmitglied Thomas Morand die Veranstaltung moderierte, bilanzierte Vorsitzender Gerhard Ramming das Jahresgeschehen.

Insbesondere erinnerte Ramming an das erfolgreiche Gartenfest, das von der Bergmannskapelle musikalisch umrahmt wurde. Bei der Kinderferienwoche sei der Verein durch den Knappenverein und den Förderverein Bergbaugeschichte unterstützt worden. Sehr gut angekommen sei der Erntedankwagen vor dem Gotteshaus St. Wolfgang. Außerdem sei von den Frauen eine Osterkrone gebunden worden und man habe die Landesgartenschau in Würzburg besucht. Bei den Pflanzaktionen am Bahnhof habe man einen bedeutsamen Beitrag zur Ortsverschönerung geleistet, betonte Ramming. Die ganzjährige Pflege habe Gundi Eidloth übernommen.

Ein voller Erfolg geworden sei der Obstbaumschnittkurs mit Hans Vetter aus Windheim im Bereich der Streuobstwiese an der Haßlach. Präsent waren vor allem die Schüler der Grundschule Stockheim-Reitsch.

Enorm sei der Arbeitsaufwand bei der Pflege des Gartlerheimes mit Außenanlage gewesen. Einen besonderen Dank richtete der Vorsitzende an "die Idealisten", die sich dafür engagiert hätten. Auf dem Arbeitsprogramm standen vor allem der Kräuter- und Bauerngarten sowie Kartoffelacker, Hügel-, Hoch- und Dahlienbeete.

Außerdem informierte Ramming über die umfangreichen Aktivitäten der "Naturkids". Die Betreuung hätten Beate Löffler, Sandra Brauer und Susanne Juliano übernommen. Unter anderem standen Naturerkundungen, Bastelarbeiten, Erntedank, Kürbispflanzungen und Kartoffel-Stecken auf dem Jahresprogramm.

"Junge Menschen begeistern"

Erfreulich nannte der Vorsitzende den dritten Preis des Stockheimer Nachwuchses beim Kinder- und Jugendwettbewerb "Streuobstvielfalt - beiß rein!" auf Landkreisebene. Ramming: "Unser Ziel muss es sein, junge Menschen für die Schönheit unserer Natur, für die Artenvielfalt und für die Bestellung des eigenen Gartens zu begeistern."

Unter anderem wurden folgende Termine festgelegt: Osterbrunnen-Schmücken, Wanderung am 1. Mai, Gartenfest am 21. Juli, Erntedankwagen zum Erntedankfest, Herbstwanderung sowie ein Vortrag.

Den Dank der Gemeinde Stockheim überbrachte Bürgermeister Rainer Detsch, der insbesondere die Anstrengungen bei der Jugendarbeit hervorhob. Einen wichtigen Beitrag habe man aber für das gesellschaftliche Leben geleistet. Das Gemeindeoberhaupt lobte vor allem das Anlegen einer Streuobstwiese sowie die gute Zusammenarbeit mit Schule und Kindergarten.

Kreisvorsitzender Fritz Pohl bezeichnete die Stockheimer Gartler als einen Vorzeigeverein mit vielen Aktivitäten. Geprägt sei das Vereinsleben unter der tatkräftigen Regie von Gerhard Ramming von einer vorbildlichen Jugendarbeit. Lobenswert sei die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband.

Ein Höhepunkt der Hauptversammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Ausgezeichnet wurden für 25-jährige Zugehörigkeit Rainer Engelhardt und Luitgard Lenker sowie für 40-jährige Treue Hans Detsch. gf