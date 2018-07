Gartenzaun verbogen

pol



In der Zeit von Samstagabend, 22.30 Uhr, bis Sonntag , 13 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter den Gartenzaun eines Anwesens in der Stögerstraße 19 in Bad Kissingen verbogen. Dabei wurde ein Eisenwinkel beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, setzen sich mit der Polizei-Inspektion, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung.