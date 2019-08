Gartenzaun durch Lastwagen beschädigt

Ein bisher unbekannter Lastwagen hat am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr einen Gartenzaun in der Kanalstraße in Möhrendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) beschädigt. Der Lkw fuhr auf der Kanalstraße und bog in die

Frankenstraße nach rechts ein. Dabei scherte das Heck des Lkws nach links aus und streifte dabei den Holzgartenzaun des Eckgrundstücks. Dabei wurden vier Felder des Zauns

stark beschädigt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Lastkraftwagen mit Bamberger Zulassung handeln. Wer Hinweise zu dem Lkw geben kann, möge sich bei der

Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760514 melden. pol