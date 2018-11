Gartenzaun demoliert

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montagnachmittag in der Zultenberger Straße den Holzgartenzaun eines Anwesens beschädigt. Danach entfernte sich der Verursacher unerkannt. Vermutlich wegen des Gegenverkehrs war er an der dortigen Engstelle auf den Gehweg ausgewichen und hatte den Zaun touchiert. Nach dem Schadensbild dürfte er mit einem Lastwagen oder Sattelzug unterwegs gewesen sein. Die Unfallzeit konnte auf 14.15 bis 16 Uhr eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Kulmbach ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09221/6090. pol