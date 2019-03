Gartenzaun beschädigt

Ein noch unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte in der Zeit zwischen vorvergangenem Sonntag und Dienstag einen Gartenzaun im Flößerweg in Friesen. Weil der Zaun so massiv beschädigt wurde, dass das entsprechende Stück des Zauns in das Grundstück fiel, muss dem Fahrer der Unfall aufgefallen sein. Allerdings entfernte sich der Verursacher, ohne seine Personalien zu melden. Wer kann Hinweise auf den Verursacher oder das Fahrzeug geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kronach (09261-503-0). pol