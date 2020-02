Bad Bocklet vor 13 Stunden

Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Pkw hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Windheimer Straße/Ecke Frühlingstraße den Maschendrahtzaun eines Privatanwesens eingedrückt und beschädigt. Der Schaden am Garte...