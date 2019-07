Gartenzaun angefahren, geflohen und erwischt

Ein aufmerksamer Anwohner stellte Samstagnacht in Schmölz fest, dass der Metallzaun seines Nachbarn angefahren wurde. Neben dem Zaun fand er mehrere Fahrzeugteile sowie das Kennzeichen des Unfallverursachers. Anhand dessen konnte die Polizei das Unfallfahrzeug und den Fahrer ermitteln. Dieser räumte den Unfall sofort ein und war einsichtig. Da bei ihm ein Atemalkoholwert von 0,12 Promille gemessen werden konnte, wurde er für eine Blutentnahme in die Frankenwaldklinik gebracht. An Zaun und Auto entstand ein Schaden von 14 000 Euro.