Gartenwerkzeug verschwunden

Aus einem Wohngebäude in der Menzelstraße, in der sich Ferienwohnungen befinden, wurden im Zeitraum vom 15. bis 16. November ein Schubkarren sowie verschiedene Gartenwerkzeuge, wie Spaten, Hacke, Rechnen, Hecken- und Gartenschere, im Wert von circa 200 Euro entwendet. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol