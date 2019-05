Gartentüren stehen offen für Besucher

Seit nun über 20 Jahren veranstaltet der Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespflege in Kooperation mit dem Bezirksverband Oberfranken den Tag der offenen Gartentür. Am 30. Juni ist es nun wieder soweit. Anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Obst- und Gartenbauvereines (OGV) Gestungshausen findet die Veranstaltung in diesem Jahr im Sonnefelder Gemeindeteil Gestungshausen statt. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr öffnen dort eine Reihe erlesener Privatgärten ihre Pforten - eine wunderbare Gelegenheit für Gartenfreunde und solche, die es werden möchten, sich fachlich zu informieren und inspirieren zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu besichtigen gibt es unter anderem einen 2500 Quadratmeter großen naturnahen Garten mit einem Karpfenteich, den von der Jugendgruppe des OGV gepflegten Garten am Sportplatz, einen Nutzgarten mit Gewächs- und Bienenhaus, ein Anwesen mit liebevoll gepflegtem Vorgarten und Bachlauf und Gartenhütte hinter dem Haus oder einen naturnahen Hanggarten. red