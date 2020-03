Gartentüren öffnen sich heuer in Mitwitz

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Kronach blickte bei seiner Jahreshauptversammlung in der Gaststätte "Fröschbrunna" in Kronach unter der Leitung von Kreisvorsitzendem Fritz Pohl (Theisenort) auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Wie der Kreisvorsitzende ausführte, seien in den 44 Vereinen des Kreisverbandes über 5000 Mitglieder organisiert. Spitzenpositionen nehmen in der Jugendarbeit Fischbach, Neukenroth, Stockheim, Steinberg und Neuses ein.

Den Dank des Landkreises Kronach an die Hobbygärtner überbrachte der weitere Stellvertreter des Landrates, Bernd Steger aus Küps. "Die Gartenbauvereine packen an, erhalten und gestalten mit vielen Einzelmaßnahmen unsere Kulturlandschaft." Vor allem seien sie das "grüne Gewissen" der Kommunen. Steger dankte insbesondere dem Kreisvorsitzenden Fritz Pohl, seinem Stellvertreter Volker Wündisch sowie der Kreisfachberaterin Beate Singhartinger für den bemerkenswerten Einsatz vor Ort.

Nach zeitaufwendigem Lehrgang stellte Pohl den Versammlungsteilnehmern die neuen zertifizierten Obstbaumpfleger vor. Es sind dies Christian Kraus, Wilhelmsthal, Stefan Löffler, Brauersdorf, Josef Hanna, Dörfles, und Matthias Böhm, Teuschnitz. Als Jugendbeauftragter des Kreisverbandes konnte Walter Näher aus Schmölz gewonnen werden. Ein Dank galt der Vorgängerin Claudia Bobreck, Neuses. Nach wie vor werde die Jugendarbeit, so Pohl, einen hohen Stellenwert einnehmen. Walter Näher habe sich vor allem um den Schmölzer Kräutergarten Verdienste erworben.

In seinem Rückblick erwähnte der Kreisvorsitzende insbesondere den "Tag der offenen Gartentür" in Steinwiesen, der unter der tatkräftigen Leitung von Ingeborg Wich-Reif sowie dank der Unterstützung durch Kreisfachberaterin Beate Singhartinger zu einem großen Erfolg geworden sei. Die Herbstversammlung mit den Ehrungen der Kreissieger anlässlich des Wettbewerbs "Ökologie im Garten" ist in Gehülz ausgerichtet worden. In diesem Zusammenhang würdigte Fritz Pohl den enormen Zeitaufwand der Kommissionsmitglieder Horst Heinlein, Volker Wündisch und Herbert Reuther.

Zweiter Kreisvorsitzender Volker Wündisch (Burkersdorf) informierte, dass als diesjähriges Reiseziel vom 4. bis 6. September Tschechien sowie Gärten in Prag auserkoren wurden. Schließlich würdigte Kreisvorsitzender Pohl die Pflege und den Erhalt des Kreislehrgartens durch die Gartenbauvereine Mitwitz, Schneckenlohe und Gehülz sowie durch die beiden Kronacher Klaus Krüger und Thomas Meyer. Außerdem sei der "Landesgartenschaupark" aufgrund der landesweiten Baumpflanzaktion anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Landesverbandes mit einer über fünf Meter hohen Silber-Linde "Brabant" bereichert worden.

Insbesondere wies in seiner Vorschau Fritz Pohl auf das Jugendleiterseminar mit Jutta Dietzel und Yvonne Müller in der Schulküche der Realschule I in Kronach am 22. Mai hin. Erneut findet 2020 der Kreiswettbewerb "Ökologie im Garten" statt. Die Begehungen der Gärten erfolgen am 24. und 25. Juni. Der internationale Tag der offenen Gartentür ist dann am Sonntag, 28. Juni, in Mitwitz. Als weitere Termine nannte der Kreisvorsitzende unter anderem die Herbstversammlung am 11. Oktober in Steinwiesen sowie den 14. Kronacher Apfelmarkt am Kreislehrgarten in Kronach am 18. Oktober.

Abschließend plädierte Volker Wündisch für eine Artenvielfalt in den Gärten. Jeder könne dazu einen positiven Beitrag leisten. Deshalb werde man die Grundlagen für die Bewertungen im Wettbewerb "Ökologie im Garten" neu ordnen. So werde der Bewertungspunkt "Ökologie" den Spitzenplatz einnehmen, statt wie bisher der Blumenschmuck. gf