Gartentreffen der BN-Kindergruppe

Die Bund Naturschutz Kindergruppe lädt am kommenden Mittwoch, 28. Juni, um 16.30 Uhr, wieder in ihren kleinen Gemüsegarten an der Zitterstraße Ecke Mangstraße ein. Für zwei Stunden geht es dann um die Blattlaus und vielleicht ist sie dann der "Star" unter dem Binokular. Unter Blütenköpfen und Blättern, an Zweigspitzen und Stängeln sind mit ihr so manch andere Pflanzensäfte saugende Winzlinge zu finden. Den Pflanzen machen sie bestimmt zu schaffen. Für viele Tierarten sind sie Nahrungsgrundlage und für Ameisen die Honigtaukühe, die sie sogar vor Fressfeinden wie Marienkäfer und Florfliege verteidigen. So ist um eine entdeckte Blattlausansammlung anschaulich erlebbar, dass jede Tierart ihren Platz im Netzwerk Natur hat und ihre Strategien sich zu schützen, zu tarnen und wehren zu können. Dazu gibt es sicher einige Spielideen und zum Abschluss vielleicht eine Kostprobe von Waldhonig, der besonders teuer ist und aus von Bienen gesammeltem Honigtau besteht. Also doch gut, dass es Blattläuse gibt. Infos gibt es bei Susanne Meier unter Telefon 09261/9652569.