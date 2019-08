Am Freitag hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 6 und 7 Uhr in Pottenstein ein Gartentor am Bayreuther Berg touchiert. Hierbei wurde das Gartentor massiv verbogen und es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Täter fuhr weiter, ohne seine Unfallbeteiligung zu melden. Hinweise zum Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang richten Zeugen an die Polizeiinspektion Pegnitz unter Telefon 09241/9906-0.