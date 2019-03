Gartenteam lädt zum Infotag

Das Gartenteam des Obst- und Gartenbauvereins Bamberg-Kaulberg lädt ein zum Infotag im Vereinsgarten am Hinteren Leinritt. Die Veranstaltung findet am Samstag, 23. März, um 10 Uhr statt. Gezeigt wird, was die Gärten hergeben. Die Gemüseanbaufläche, ein "No-Dig-Gardening"-Projektbeet, ein Upcycling-Bauprojekt "Hochbeet aus Paletten", die Kompostwirtschaft inklusive Kleinbiotop für Blindschleichen, die neu gepflanzten und ehrwürdigen alten Obstbäume und einiges mehr werden bei der Gartenführung kurz vorgestellt. Interessierte finden den Vereinsgarten "Am Hinteren Leinritt" wie folgt: Abzweigung von der Schellenberger Straße kommend unter der Georg-Mulde-Brücke bis runter an die Regnitz, an der Wendeplatte rechts. red