Gartenstadt fest in Narrenhand

Dass nicht nur in den Bamberger Nachbargemeinden ordentlich Fasching gefeiert werden kann, sondern auch in der Stadt selbst, will einmal mehr der Bürgerverein Gartenstadt beweisen: Zum 26. Mal in Folge ist es auch dieses Jahr dem Zweiten Vorsitzenden Peter Neller wieder gelungen, für den morgigen Faschingssamstag, 22. Februar, einen großen Faschingszug zu organisieren, zu dem die gesamte Bevölkerung eingeladen ist. Über 800 Aktive, darunter zahlreiche Kapellen sowie Tanz- und Prinzengarden, werden der Pressemitteilung zufolge das närrische Treiben gestalten.

Mit Wagen werden sich verschiedenste Gruppierungen aus der Stadt und dem Landkreis beteiligen. Musikalisch sorgen die Blaskapelle Don Bosco sowie die Bamberger Stadtpfeifer für Stimmung. Beine schwingen die Garden aus den Landkreisgemeinden, unter anderem aus Memmelsdorf und Zapfendorf. Der Memmelsdorfer Carnevals Club bringt sein Prinzenpaar mit. Auch ein Nürnberger Tanzmariechen, Cheerleaders, die Memmelsdorfer Barons Cats, schwarze Piraten und alte Raubritter sowie eine Pferdegruppe werden Attraktionen sein.

Aus der Gartenstadt sind die Vereine und Verbände, Institutionen und Kindergärten wieder stark im Zug vertreten. Vor allem werden wieder viele kleine Faschingshelden erwartet, die sich zu bunten Themen präsentieren. Die Kinder aus der Kita Auferstehungskirche werden "Wald und Wiese" närrisch aufbereiten. Ihre Freunde aus dem Kindergarten St. Kunigund werden zu "Schneemann und Schneefrau" entführen, während die Kinder von den Barons Cats sich um die sportliche Gartenstadt kümmern werden. Die Stadtbücherei St. Kunigund wird mit der "Bücherei One" in die "Mission possible: Vorlesen for future" starten.

Die Stationen

Auch in diesem Jahr formiert sich der Zug "Am Spinnseyer" und zieht dann ab 14 Uhr über die gesamte Seehofstraße, Gartenstädter Markt, Joseph-Otto-Kolb-Straße, Holunderweg zum Kunigundensaal neben der Kirche. Dort wird die Pfarrgemeinde St. Kunigund die Gäste im Saal unter anderem mit Kaffee und Krapfen bewirten.

Kurzfristig Entschlossene können ihre Teilnahme am Zug noch telefonisch unter 0951/45193 oder per E-Mail info@bv-gartenstadt.de anmelden.

Der Bürgerverein Gartenstadt weist als Veranstalter darauf hin, dass die Straßen im Zuggebiet teilweise schon ab 13 Uhr gesperrt werden. Auch beim Busverkehr ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Anwohner und Zuggäste werden hierfür um Verständnis gebeten. Den mit Autos anfahrenden Besuchern rät der Bürgerverein, die Park-and-Ride-Anlage Kronacher Straße zu benutzen. Von dort sind es zur Zugstrecke, die wie in den letzten Jahren bereits in der Seehofstraße, ab Einmündung Memmelsdorfer Straße beginnt, nur wenige Minuten zu Fuß. red