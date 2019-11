Gartensäule angefahren und weg

In der Knockstraße wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 11.15 und 20.30 Uhr eine Gartensäule angefahren und beschädigt. Nach Spurenlage dürfte ein größerer Lkw rückwärts von der Straße Alter Sportplatz in die Knockstraße gestoßen sein und dabei die Gartensäule beschädigt haben. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, setzte der Unfallverursacher sein Fahrt fort.

Laut Spurenlage dürfte es sich um ein graues Fahrzeug gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09225/96300-0. pol