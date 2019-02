Gartenpfleger werden

Der Kreisverband Gartenbau Kulmbach lädt wieder zu seiner Gartenpflegerausbildung ein, die Ende Februar und im März stattfindet. Gezeigt wird der Schnitt alter wie junger Obstbäume, mit Vorträgen wird in die Bodenkunde und in die Verwendung von Zwiebelpflanzen sowie in die Kultur von Rosen eingeführt. Wer Interesse hat, kann beim Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege, Friedhelm Haun, Unterlagen für diesen kostenlosen Kurs unter haun.friedhelm@landkreis-kulmbach.de anfordern. Eine Anmeldung ist erforderlich. red