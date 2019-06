Am Freitag, 28. Juni, findet die 4. Gartennacht des Heilpädagogischen Zentrums Lichtenfels statt. Die Bevölkerung ist hierzu ab 19 Uhr in den Garten der Außenwohngruppe 3 - Schwesternhaus - am Kirchplatz hinter der Stadtpfarrkirche eingeladen. Livemusik präsentiert das Duo "Jochen und Paul". An diesem Abend können Menschen mit und ohne Behinderung miteinander feiern. red