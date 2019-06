Ein vorbeifahrendes Fahrzeug hat am Donnerstag in der Zeit zwischen ca. 19 bis 19.30 Uhr eine Gartenmauer in der Brunnengasse in Steinach beschädigt. Da bislang keine Zeugen für den Vorfall vorhanden sind, ist die Polizei dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei in Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 71 49-0 entgegen. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf ca. 100 Euro. pol