Eine nicht so große, aber schöne und informative Gartenausstellung ist mit der "Gartenlust auf Schloss Jägersburg" zu sehen. Die Aussstellung läuft von

Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. September, jeweils 10 bis 18 Uhr. Ein kleines Schloss mit wunderschönen Innenräumen im Parterre, ein schöner Innenhof und ein Park mit alten Bäumen ermöglichen den Besuchern angenehme Stunden auf Schloss Jägersburg. Wie in den letzten Jahren kommen viele Gärtner aus nah und fern, auch aus dem Ausland, mit ihren Pflanzen, darunter auch viele Raritäten und Spezialitäten. Dazu bieten noch Verkäufer von Garteneinrichtung, -werkzeug und -accessoires, von Kulinarik und Schmuck- und Textildesign ihre meist selbst gemachten Produkte ebenso an wie Kunsthandwerker und Handwerker, die am Stand arbeiten. Im Rahmenprogramm gibt es Live-Musik und zahlreiche Fachvorträge.Eintritt: 8 Euro, bis 16 Jahre frei. red