Gartenhobbyverein "fliegt aus"

Der Gartenhobbyverein plant für Freitag, 17. Mai, einen Ausflug nach Mittelfranken. Im Mittelpunkt steht ein Besuch des Frühlingsmarkts auf Schloss Weingartsgreuth. In der romantisch-barocken Anlage bieten rund 150 Aussteller Schönes, Nützliches und Ausgefallenes rund um das Thema "Garten"an. In Hirschaid bummeln die Ausflügler durch ein Möbelhaus und in Wachenroth besichtigen sie ein Kaufhaus. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldungen nimmt Christiane Kerling, Telefon 09572/9327, entgegen. bkl