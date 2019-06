Der Gartenhobbyverein Altenkunstadt besucht am Sonntag, 9. Juni, den Rosentag in Birkach. Interessierte Mitglieder treffen sich um 13 Uhr im Ebensfelder Ortsteil. Es wird gebeten, das Vereinsshirt anzuziehen. Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, setzt sich mit Vorsitzendem Norbert Kerling, Telefon 09572/9327, in Verbindung. bkl