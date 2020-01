Gartenhaus aufgebrochen

Gewaltsam hebelten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 1. Dezember 2019 und1. Januar 2020 die Eingangstür zu einem Gartenhaus an der Gemarkung 480 auf. Die Eindringlinge entwendeten einen Notstromgenerator der Marke Honda im Wert von 800 Euro. Sachschaden entstand in Höhe von 100 Euro. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben, fragt die Polizei? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.