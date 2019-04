Gartenhaus aufgebrochen

Das Wochenendhaus eines Gerodaers in der Gemarkung "Dörmitz" unterhalb des Würzburger Hauses brach in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 20 Uhr, ein Unbekannter auf, meldet die Polizei. Das Haus wurde gründlich durchwühlt und unter anderem hochwertiges Werkzeug mitgenommen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise können an die Polizei, Tel.: 09741/6060, gerichtet werden. pol