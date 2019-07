Gartengespräche mit der "Tomatenfraa"

Zum zweiten Mal lädt der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege am Dienstag, 30. Juli, zu "Gartengesprächen" ein. In entspannter Atmosphäre wird wieder über Tipps und Tricks für den eigenen Garten geplaudert, und einige erzählen Anekdoten aus ihrem Gärtnerleben. Als Ort wurde der Garten von Helga Dressel in Grundfeld auserkoren. Das Anwesen liegt in der Schönthalstraße 22, ganz am Ende der Dorfstraße. Helga Dressel ist bekannt als "Tomatenfraa". Die Tomatenernte bildet den Anlass für die "Grundfelder Gartengespräche". Als Moderator fungiert Kreisfachberater Michael Stromer. Neben musikalischen Beiträgen gibt's auch einen kleinen Imbiss. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und kann ohne Anmeldung oder Gebühr besucht werden. red