Gartenfreunde zeigen Bilderschau über Wales

Die Gartenfreunde Ober- und Unterwallenstadt bieten am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Gasthof Wichert einen Vortrag an. Weltenbummler Richard Schmitt zeigt eine Bilderschau über Wales mit dem Titel "Das kleine Land mit dem großen Herzen". Mit 20 000 Quadratkilometern ist es kleiner als Franken. Es gehört zu den schönsten Urlaubszielen Europas. Wales hat eine eigene Sprache und so viele Burgen und Schlösser, dass man das ganze Jahr über jeden Tag eine andere besuchen könnte. Die Küste ist spektakulär, mit ihren Wäldern, uralten Bäumen, und spiegelglatten Seen. Im Norden wachsen die Berge des Snowdonia-Nationalparks in den Himmel, und in den Tälern liegen versteckt idyllische Dörfer, in denen die Zeit stehengeblieben scheint. Alles in allem ein Paradies für den Fotografen Richard Schmitt, der in einer 90-minütigen Show die schönsten Bilder zusammengefasst und mit walisischer Musik vertont hat. Gäste sind willkommen. red