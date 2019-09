Die Gartenfreunde haben für Sonntag, 8. September, einen Ausflug in die nähere Umgebung geplant. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Feuerwehrhaus. Mit Pkw geht es zum Wanderparkplatz oberhalb von Vierzehnheiligen. Von dort wandert die Gruppe zum Staffelberg, wo zu Mittag gegessen wird. Die Wanderstrecke ist etwa acht Kilometer lang und meist eben. Am Nachmittag werden noch die Genusstage im Kurpark besucht. Bei schlechtem Wetter wird die Wanderung zu einem späteren Termin nachgeholt. red