Gartenfreunde wandern entlang des Mains

Die Herbstwanderung des Obst- und Gartenbauvereins Kleukheim findet am morgigen Donnerstag statt. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 13 Uhr am Schulplatz. In Fahrgemeinschaften geht es dann zum Main bei Unnersdorf. Von dort wird flussaufwärts entlang des Mains gewandert. Nach einer Kaffeepause auf der Strecke geht es auf der anderen Mainseite wieder zurück zum Ausgangspunkt. Im Anschluss wird der Tag bei einem Abendessen im Wirtshaus "Zum Wölf" in Unterbrunn ausklingen. Alle Mitglieder und Freunde des Obst- und Gartenbauvereins Kleukheim sowie Interessierte sind dazu eingeladen. red