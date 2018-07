Gartenfreunde spenden 600 Euro

red



Der Tag der offenen Gartentür im Landkreis Erlangen-Höchstadt war ein voller Erfolg. Unter anderem stellte die Familie Scheckenbach aus Höchstadt ihren wunderschönen Garten den Besuchern zur Verfügung. Die vielen Sitzecken luden regelrecht zum Verweilen ein.Die Gastgeberin konnte mit Unterstützung vieler Freunde Kaffee und zahlreiche Kuchen anbieten, außerdem gab es kleine Leckereien und andere Getränke. Die Bewirtung war kostenlos. Allerdings hatte Familie Scheckenbach bereits bei der Eröffnung des Gartenevents angekündigt, dass man sich über eine kleine freiwillige Spende freuen würde, und zwar zugunsten der Lebenshilfe Herzogenaurach . Beim Kassensturz schauten die Scheckenbachs nicht schlecht. Es wurden 503 Euro gezählt. Mit so einem Erlös hatte man nicht gerechnet. Ein Freund, Claus Hühnerkopf, Präsident des Fanclubs TSV 1860 München "Steigerwald-Geiselwind", fand die Idee so gut, dass er die Spende auf 600 Euro aufstockte. Die Gesamtsumme überreichte nun Rainer Scheckenbach an den Lebenshilfe-Aufsichtsrat Joachim Masatz.