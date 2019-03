Gartenfreunde setzen auf Fortbildung

Neben dem Rückblick auf ein arbeitsreiches Vereinsjahr standen bei der Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins Effelter Ehrungen verdienter Mitglieder im Mittelpunkt. Vorsitzender Ottmar Löffler berichtete, dass der Verein 172 Mitglieder zähle.

Sieben von ihnen beteiligten sich am Gartenpflegekurs. Der Vorsitzende legte die Prüfung zum zertifizierten Obstbaumpfleger ab. Für diesen Kurs seien bereits wieder zwei junge Mitglieder aus dem Verein angemeldet. Löffler verwies in seinem Bericht auf die jährlichen Arbeiten wie Rasenmähen auf den gemeindlichen Flächen, Nistkästensäuberung, Baum- und Heckenschnitt sowie das Schmücken des Osterbrunnens.

Als besonders lobenswert stellte er den Einsatz im Kindergarten Wilhelmsthal heraus, wo man die Bäume und Sträucher der Außenanlage wieder auf Vordermann brachte. Des Weiteren wurden Nistmöglichkeiten für den Turmfalken geschaffen und zwei neue Bäume an der Baby-Apfelbaum-Allee gepflanzt. Neben der aktiven Teilnahme am Apfelfest und Weihnachtsmarkt besuchten auch etliche Mitglieder zusammen mit der Apfelkönigin Jessica den Apfelmarkt in Kronach.

Als sehr gelungen bezeichnete Löffler die Herbstwanderung. Für das kommende Jahr habe man sich vor allem den Schnitt der Linden und weiterer Großbäume im Dorf vorgenommen sowie die Durchführung von Obstbaumschnittkursen.

Die Jugendleiterinnen Julia Löffler und Vera Kestel berichteten von ihren Aktivitäten mit den Kindern. Neben einer Osterbastelaktion gab es eine Müllsammelaktion an den Straßenrändern und der jährliche Sonnenblumenwettbewerb wurde durchgeführt. Natürlich waren die Kinder auch beim Baumpflanzen und beim Saftpressen am Apfelfest eingebunden.

Sehr lehrreich für die Kleinen war eine Winterwanderung, bei der sie Nistkästen säuberten, Rehe fütterten und Tierspuren im Schnee kennenlernten.

Die Wanderwarte Adrian Löffler und Christian Kraus berichteten von den Vorbereitungen und der Durchführung der Herbstwanderung zur Bastelsmühle und gaben einen Vorgeschmack auf die geplante Wanderung.

Dritter Bürgermeister Matthias Barnickel fand lobende Worte für die zahlreichen Aktivitäten des Vereins und hob den außergewöhnlichen Einsatz des Vorstands hervor. Erfreut zeigte er sich auch über die rege Beteiligung der Jugendlichen und Kinder im Verein. Im Namen der Gemeinde dankte er allen für die geleisteten Tätigkeiten und freute sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Kreisvorsitzender Fritz Pohl schloss sich dem Lob an und bedankte sich für die rege Teilnahme der Gartenfreunde aus Effelter bei den Veranstaltungen des Kreisverbands. So sei der Besuch der Apfelkönigin immer ein Höhepunkt des Apfelmarktes in Kronach. Er verwies auch auf den Tag der offenen Gartentür in Steinwiesen und ging auf die Problematik des Insektenrückgangs ein.

Auszeichnungen

Zusammen mit dem Vorsitzenden und dem Dritten Bürgermeister konnte Pohl für 25-jährige Vereinszugehörigkeit Christina Neumann-Lucke, Michael Lucke, Petra und Helmut Dressel, Harald und Renate Schnappauf, Monika und Reinhard Belling, Gabi und Ewald Appel, Georg Fischer und Michael Hennings ehren. kl