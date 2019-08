Gartenfreunde richten Kirchweihfest aus

Die Gartenfreunde richten von heute bis Sonntag, 1. September, das Kirchweihfest aus. Am Freitag kommen ab 14 Uhr die Kinder auf ihre Kosten. Im Pfarrgarten macht das Spielmobil Station. Gleichzeitig bieten die Gartenfreunde im Pfarrgarten Kaffee und Kuchen an. Ab 17 Uhr ist gemütliches Beisammensein in der alten Schule angesagt. Am Samstag findet in der St.-Nikolaus-Kirche um 19.30 Uhr eine kleine spirituelle Nacht der Kirchen statt. Sängerin Silvia Wachter wird einige ihrer Lieder zum Besten geben. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Beisammensein bei einem Glas Wein im Pfarrgarten. Der Festgottesdienst eröffnet den Kirchweihsonntag um 9 Uhr in der St.-Nikolaus-Kirche. Von 13 bis 17 Uhr kann die Kirche zum Tag des offenen Denkmal" besichtigt werden. Um 13.30 Uhr führt Thilo Hanft durch die Gebäude. che