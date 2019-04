Gartenfreunde laden zum Vortrag ein

"Was stärkt mein Abwehrsystem?" - dieses Thema führt zu Fragen über Ernährung, Bewegung und Entspannung. Darüber hinaus spielen aber auch der Umgang mit Verstimmungen, Erkrankungen und die Bedeutung der Lebenssituation eine Rolle. Welche Möglichkeiten die Homöopathie dabei habe, sich ins Lot zu bringen, will die Heilpraktikerin Ursula Bosnjak an Beispielen in einem Vortrag aufzeigen. Die Veranstaltung, zu der die Gartenfreunde Kirchehrenbach einladen, findet am Mittwoch, 3. April, um 19 Uhr im Pfarrheim in Kirchehrenbach statt. Auch Nichtmitglieder sind hierzu eingeladen. red