Gartenfreunde handeln ökologisch

Das Dorf in seiner natürlichen Vielfalt und Lebendigkeit zu erhalten, ist seit vielen Jahren das Ziel des Wettbewerbs Dorfökologie, der 2019 durch den Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege Oberfranken ausgeschrieben wurde. Im Turnus von zwei Jahren zeichnet der Bezirksverband Oberfranken Gartenbauvereine oder Dorfgemeinschaften für deren Einsatz in Sachen Dorfökologie aus. Gewürdigt werden hierbei Maßnahmen, die einen wichtigen Beitrag leisten, ein ökologisches Wohnumfeld zu schaffen und zu erhalten.

Verdienter Preisträger für den Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespflege sind in diesem Jahr die Gartenfreunde Stöppach. Die Abschlussveranstaltung fand kürzlich im Dorfgemeinschaftshaus des Bioenergiedorfes Oberleiterbach (Landkreis Bamberg) statt.

Wie kamen die Stöppacher zu der Ehre? Aus den Unterlagen des Bezirksverbands geht hervor, dass in jedem Landkreis der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege einen Preisträger auswählt und diesen dem Bezirksverband zur Auszeichnung vorschlägt. Dabei sollen Preisträger ausgewählt werden, die Aktionen durchgeführt haben, die beispielhaft über den eigenen Ort hinaus wirksam sind.

Über Jahre hinweg aktiv

Hervorgehoben wurden in der Laudatio, dass sich die Gartenfreunde Stöppach mit ihrem Vorsitzenden Dennis Westhäuser und ihrem jungen Team über mehrere Jahre hinweg aktiv für die Dorfökologie mit großem Engagement einsetzen. Neben der Pflanzung eines Jubiläumsbaumes am Spielplatz wurde am Richard-Schramm-Platz ein großes Insektenhotel aufgestellt und eine Blühfläche in unmittelbarer Nähe geschaffen. Der Rundweg "Rote Blume" rund um Stöppach bietet auf seinem Weg durch Wald, Felder und Wiesen wunderbare Blicke auf das Dorf und die umgebende Natur- und Kulturlandschaft. Zur optischen und ökologischen Aufwertung der Ortsmitte wurden rund um den Teich zahlreiche Frühlingsgeophyten in die Erde gebracht. Sie sollen Wild- und Honigbienen beim Start in die neue Saison helfen. Geophyten sind zum Beispiel Zwiebeln oder Knollen, aus denen im Frühjahr Pflanzen wie Krokusse, Blausternchen, Sternbergien oder Veilchen ans Sonnenlicht drängen.

Zweiter Vorsitzender Reiner Brückner und Geschäftsführer Thomas Neder bedankten sich stellvertretend für den Kreisverbandsvorsitzenden, Landrat Sebastian Straubel, für das große Engagement der jungen Stöppacher Gartenfreunde. Bürgermeister Rolf Rosenbauer würdigte mit einem Blumenpräsent im Namen der Gemeinde Untersiemau die Verdienste der Stöppacher. Oberfrankenweit wurden folgende weitere Gartenbauvereine beziehungsweise Bürgerschaften ausgezeichnet: Oberleiterbach (Landkreis Bamberg), Trockau (Landkreis Bayreuth), Eggolsheim (Landkreis Forchheim), Zedwitz (Landkreis Hof), Effelder (Landkreis Kronach), Grafengehaig (Landkreis Kulmbach) und Thierstein (Landkreis Wunsiedel). Ein fachliches Rahmenprogramm vor der Preisverleihung führte durch das Bioenergiedorf Oberleiterbach. tn