Gartenfreunde fahren zur Versuchsanlage

Die Gartenfreunde Ebermannstadt laden ein zum Besuch der Versuchsanlage für unter anderem Aprikosen und Pfirsiche des Landkreises Forchheim in Dietzhof am Donnerstag, 28. Juni. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Parkplatz Oberes Tor in Ebermannstadt zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon 09194/8943. red